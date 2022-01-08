اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة لتسهيل الحوار فى السودان

السبت، 08 يناير 2022 04:36 م
الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة لتسهيل الحوار فى السودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الترحيب بإعلان الأمم المتحدة، عبر موفدها إلى السودان بالعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السودانى ومعالجة الصعوبات التى تواجه الفترة الانتقالية. 
 
وأوضح المصدر بأن هذا الدعم يأتى انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. 
 
وأكد المصدر علي استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. 
 

الجامعة العربية

السودان

الأمم المتحدة

الحوار السوداني

جامعة الدول العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة