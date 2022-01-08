اليوم السابع
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التموين تبحث تطوير وإعادة تشغيل مصنع للحلويات بالحوامدية

السبت، 08 يناير 2022 08:29 م
التموين تبحث تطوير وإعادة تشغيل مصنع للحلويات بالحوامدية وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات الوزارة لإعادة تشغيل مصنع للحلويات بمنطقة الحوامدية بعد إعادة تطويره بتكلفة تبلغ 8 ملايين وقد تصل إلى ما يقرب 15 مليون جنيه.
 
فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا  بتطوير الشركات التابعة خاصة شركات السكر والمصانع التابعة لها فى إطار خطة تطوير متكاملة. 
 
  ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى‪ .‬
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وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.
 
 
 

التموين

تشغيل مصنع للحلويات

مصنع التموبن للحلويات

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