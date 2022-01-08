التحالف العربى يكشف عمليات القرصنة والاستهدافات الحوثية للسفن فى البحر الأحمر

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كشف المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن انتهاكات الحوثيين البحرية في البحر الأحمر انطلاقا من الحديدة.

وقال العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية - خلال مؤتمر صحفي، اليوم /السبت/ - "إن عملية قرصنة الحوثيين للسفينة (روابي) تعد انتهاكا للملاحة الدولية والقانون الدولي الإنساني"، مستعرضا صورا لحمولة السفينة وخط سيرها في المياه الدولية، حيث أشار إلى أنها كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى.

كما استعرض قائمة لأسماء المجموعة المشاركة بعملية القرصنة لسفينة الشحن (روابي)، وعلى رأسها المدعو منصور السعدي، وهو مدرج على قائمة العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية كشخصية إرهابية تقود الاستقرار، مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ الاجراءات مع الشركاء من المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المجموعة.

وأكد المالكى أن ميناء الصليف يستخدم لتفخيخ وتجهيز الزوراق من قبل الحوثيين، كما تحول الميناء إلى ورش للتصنيع العسكرى، لافتا إلى أن ميناء الحديدة يعد البوابة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ومن جهته، كشف اللواء طيار الركن عبدالله الأحبابي مدير إدارة العمليات العسكرية المدنية بقوات التحالف عن تعامل قوات التحالف مع 100 زورق بحري مفخخ جنوب البحر الأحمر، فضلا عن التعامل مع 248 لغما بحريا، وذلك لتأمين حرية خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر.

كما أعلن التحالف العربي مقتل 435 عنصرا إرهابيا وتدمير 50 آلية عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة، وذلك عبر تنفيذ 49 عملية استهداف ضد الحوثيين فى شبوة، و27 عملية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.