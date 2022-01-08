البدء فى تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالطاقة الشمسية.. صور

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلن الدكتورجمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم السبت عن بدء العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية إستعدادا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية.



اثناء العمل فى المحطة

وفى متابعته مع مدير إدارة الخارجة التعليمية لسير منظومة العمل أشار وكيل التعليم بالمحافظة لخطة العمل فى تشغيل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسية مؤكدا على أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التى يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد إستهلاك الطاقة.

وأكد مدير الثطاع ان هذه المحطة تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات محافظ الوادى الجديد فى إستغلال الطاقه الشمسيه التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد فى نسبة سطوع الشمس طوال النهار ، مقدما الشكر لجميع فريق العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية لما شهده من الحرص على النهوض بالعمل والإرتقاء به



جانب من اعمال تركيب المحطة

وفى سياق متصل تنفذ المديرية دورة تدريبية لتنمية وصقل مهارات معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافى البريطانى .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ان البرنامج يهدف لتطوير مهارات مهارات معلمى اللغة الإنجليزية ورفع كفائتهم وصقل المعرفة التربوية لديهم حرصا على إثرائهم بالمعلومات الهامة التى لها التأثير الأفضل على مستوى الطلاب .

مؤكدا انه جرى التنسيق مع توجيه عام اللغة الانجليزية بالمديرية والإدارات التعليمية لتنفيذ التدريب والذى ينعقد الجمعة من كل أسبوع ويستمر حتى مارس المقبل بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة



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