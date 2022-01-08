اليوم السابع
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الإعدام لمتهمين والمشدد 10 سنوات لثالث قتلوا شخصين وأصابوا آخر في طوخ

السبت، 08 يناير 2022 04:23 م
الإعدام لمتهمين والمشدد 10 سنوات لثالث قتلوا شخصين وأصابوا آخر في طوخ محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالإعدام لمتهمين والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لثالث، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل ثالث لخلافات بينهم، بالقضية رقم 28066 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2457 لسنة 2020 كلي شمال بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهم بها كل من "م س ع"، و"ن ا ع"، و"ج س ع"، أن المتهمين الأول والثالث قتلا المجني عليهما "م ز س"، و "م ع ك"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وكمنوا لهما مترصدين ومتأهبين لمرورهم بالسيارة قيادة المجني عليه الأول وما أن ظفروا بهم حتي اقذفوهم بوابل من الأعيرة النارية من تلك الأسلحة محدثين إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما علي النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني بأن أمدهم بالمعلومات عن مكان تواجد المجني عليهما والتي مكنتهم من إتمام جريمتهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثالث شرعا في قتل المجني عليه "ع م ع"، حال تواجده مع المجني عليهما، إلا أن خاب أثر جريمة المتهمين حياله لسبب لا دخل لهم فيه ألا وهو تمكن المجنى عليه من الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات، كما تضمن أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص به.


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الاعدام

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مديرية أمن القليوبية

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