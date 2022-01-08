الأوقاف: 900 مليون جنيه أرباح الهيئة وافتتاح 446 مسجدًا خلال 6 أشهر

كتب على عبد الرحمن

- تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة (250) جنيهًا فى بدل صعود المنبر

- توفير أكثر من (100) ألف زى أزهرى للأئمة و(1000) زى للواعظات

- تخرج الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف الدولية

- تنفيذ (275) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا لعدد (41) ألف إمام وواعظة ومعلم ومعلمة وإداري

إصدار (54) مؤلفًا ومترجمًا

- افتتاح (446) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا وفرش (877) مسجدًا

- أكثر من (269) مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع

- 1453 طنًّا لحوم أضاحى الأوقاف لمليون وأربعمائة وثلاثة وخمسين أسرة

-200% زيادة منحة المجلس المقدمة للطلبة الجامعيين الوافدين

- أكثر من مليون جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأول مرة

أعلنت وزارة الأوقاف ، تحقيق عدد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام المالى 2021 / 2022م من أهمها ، فى مجال تحسين الأحوال المالية للأئمة، حيث حصل الأئمة على زيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًّا فى بدل صعود المنبر من 1/ 9/ 2021م ، ليصبح دخلهم، كما تم التعاقد على أكثر من (100) ألف زى أزهرى للأئمة ، و (1000) زى للواعظات.

وفى مجال التدريب والتثقيف، تم تنفيذ (275) دورة لأكثر من (43) ألف إمام وواعظة وإدارى ومعلم ومعلمة تربية دينية ، وذلك على النحو التالى :

3. تنفيذ الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من مصر والسودان.

4. تخريج الدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وعددهم (81) إمامًا وواعظة.

5. تنفيذ (3) دورات متخصصة فى الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى لعدد (237) إمامًا وواعظة.

6. تنفيذ (24) دورة لـ(192) متدربًا فى مجال الحاسب الآلى ، ليصل إجمالى الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (772) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

7. تنفيذ (22) دورة من خلال البروتوكول الموقع مع الجامعات المصرية لعدد 1100 إمام وواعظة ، منها (13) دورة فى اللغة العربية ، و(8) دورات فى المهارات الإعلامية ، ودورة واحدة فى الإرشاد النفسى وعلم الاجتماع.

8. تنفيذ (17) دورة لمعلمى التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعدد (1563) معلمًا.

9. تنفيذ (6) دورات مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف لعدد (125) إمامًا.

10. تنفيذ (3) دورات لعدد (45) إمامًا فى دورات مشتركة للأئمة والوعاظ بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

11. تنفيذ (66) دورة فى الفهم المقاصدى والسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (33447) إمامًا.

12. تنفيذ (27) دورة فى التحول الرقمى بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب وبلغ إجمالى المتدربين بهذه الدورات (2680) متدربًا.

13. تنفيذ (26) دورة فى التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (1300) إمام بالمديريات الإقليمية.

14. عقد (71) دورة تدريبية فى مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من (3211) إمامًا وواعظة داخل مصر ، و( 8 ) دورات دولية عن بُعد للأئمة المصريين الموفدين وغيرهم.

وفى مجال الدعوة الإلكترونية تم:

15. إطلاق ثلاثة صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،ليصل إجمالى عدد المواقع والصفحات والقنوات والتطبيقات الإلكترونية التابعة للأوقاف (31) موقعًا وصفحة وقناة .

وفى مجال خدمة القرآن الكريم والمسابقات الدولية تم:

16. عقد المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بمشاركة (74) متسابقًا من (42) دولة ، وانتهت بفوز (4) متسابقين فى الفرع الأول ، و(5) متسابقين فى الفرع الثانى ، و(5) متسابقين فى فرع ذوى الاحتياجات الخاصة ، و(4) متسابقين فى فرع الناشئة ، و(5) متسابقين فى فرع الأئمة.

وفى مجال التأليف والترجمة والنشر تم:

17. تأليف وترجمة ونشر (54) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالى الكتب التى تم تأليفها وترجمتها إلى (300) كتاب مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالى :

• تأليف ( 9 ) كتب جديدة هى : (تنظيم النسل ومتغيرات العصر - الجاهلية والصحوة - مقاصد الشرع وقضايا العصر - موسوعة الفقه الإسلامى جـ 48 - فن المقدمات والخواتيم - الأمن المجتمعى - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء - المسيرة الثقافية للشعر العربى ومدارسه - إنسانية الحضارة الإسلامية) ، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (96) كتابًا.

• ترجمة أربعة كتب إلى 6 لغات أجنبية هي: (نساء على عرش مصر وترجم إلى لغتين - حوار الأديان والثقافات وترجم إلى لغتين - مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف وترجم إلى الإسبانية - الفكر النقدى بين التراث والمعاصرة وترجم إلى الفرنسية) ، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (112) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتى الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 9 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالى ما تم إصداره منها (38) كتابًا ، كما تم ترجمة (25) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالى ما تم إصداره منها (41) كتابًا ، كما تم إصدار ( 5 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالى ما تم إصداره منها إلى (15) إصدارًا.

• إصدار كتاب "القفز فوق الصعاب" ضمن سلسلة (رؤية) للنشء مترجمًا إلى لغة الإشارة لذوى القدرات الخاصة.

وفى مجال عمارة المساجد

18. إحلال وتجديد وصيانة وترميم (152) مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة تقدر بنحو (237,471,996) جنيهًا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

19. تم افتتاح (446) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا ، منها (382) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(64) مسجدًا صيانة وترميمًا.

20. تم فرش (877) مسجدًا من السجاد (المحراب) الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

وفى مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف أكثر من (269) مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع منها:

21. تم صرف (50) مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

22. تم صرف (20) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق (تحيا مصر).

23. تم صرف (10) ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان.

24. تم صرف (23,756,076) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

25. استخراج (20) ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، بتكلفة بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

26. تم صرف (160) ألف جنيه دفعة ثانية لتعويض متضررى حادث قطار سوهاج.

27. تم صرف (200) ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظى القرآن الكريم.

28. (142,500,000) صكوك أضاحى الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف أسرة.

فيما رصدت الوزارة إنجازات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث تم:

29. المشاركة فى معرض القاهرة الدولى رقم (52) للكتاب ، كما تمت المشاركة فى (5) معارض للكتاب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض (1,147,287) جنيهًا لأول مرة.

30. إهداء (41565) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

31. زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

• أولًا : طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

• ثانيًا : طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

32. تنفيذ (6) معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمى التربية الدينية.

أما عن إنجازات هيئة الأوقاف المصرية فقالت الوزارة:

33. حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا فى إيرادات وأرباح النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/ 2022م ، حيث بلغ إجمالى الإيرادات والأرباح (900,299,260) جنيهًا ، بزيادة قدرها (98,780,544) جنيهًا ، بنسبة زيادة قدرها 12,3% عن نفس الفترة من العام الماضى 2020/ 2021م ، وبزيادة قدرها (235,543,573) جنيهًا ، بنسبة زيادة قدرها 35,4% عن العام المالى قبل الماضى 2019/ 2020م.

وفى مجال الصالونات الثقافية والمبادرات التثقيفية تم:

• إطلاق الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها".

• إطلاق مبادرة حق الطفل ، وقد حققت مرحلتها الأولى نجاحًا مبهرًا.

• إطلاق مبادرة سكن ومودة ، وتم البدء فى فعالياتها بعدد من الدورات.

وفى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة تم علاج (65) حالة من أعراض كورونا بمستشفى الدعاة ، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (403) حالة، علاج (646) مريضًا من حالات قوائم الانتظار ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المتنوعة.