الأركان العامة الموريتانية تجري تغييرات في مناصب عسكرية بارزة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أجرت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية تغييرات في مناصب قيادية عسكرية بينها قادة أحد المكاتب التابعة للقيادة بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وبموجب هذه التغييرات عين اللواء اعل زايد ولد امبارك قائدا للمكتب الثالث، قادما من قيادة القطاع الغربي في بانغي التابعة للقوات الأممية في وسط إفريقيا.

وعين ولد امبارك الخير قائدا للمكتب الثالث خلفا للواء البحري أحمد السيد بنعوف، الذي حول ملحقا عسكريا بالسفارة الموريتانية في فرنسا.

وطالت التغييرات عدة مناصب أخرى، من بينها تعيين قائد مساعد للأركان الجوية، ومدير للثانوية العسكرية، وآخرين.