اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأركان العامة الموريتانية تجري تغييرات في مناصب عسكرية بارزة

السبت، 08 يناير 2022 12:00 م
الأركان العامة الموريتانية تجري تغييرات في مناصب عسكرية بارزة الأركان العامة الموريتانية تجري تغييرات في مناصب عسكرية بارزة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية تغييرات في مناصب قيادية عسكرية بينها قادة أحد المكاتب التابعة للقيادة بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وبموجب هذه التغييرات عين اللواء اعل زايد ولد امبارك قائدا للمكتب الثالث، قادما من قيادة القطاع الغربي في بانغي التابعة للقوات الأممية في وسط إفريقيا.

وعين ولد امبارك الخير قائدا للمكتب الثالث خلفا للواء البحري أحمد السيد بنعوف، الذي حول ملحقا عسكريا بالسفارة الموريتانية في فرنسا.

وطالت التغييرات عدة مناصب أخرى، من بينها تعيين قائد مساعد للأركان الجوية، ومدير للثانوية العسكرية، وآخرين.


الأركان العامة الموريتانية

موريتانيا

قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة