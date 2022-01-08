وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول -فى بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية- اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، معربا عن خالص التعازى لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.