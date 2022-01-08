أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الصين الشعبية بضحايا انهيار أحد المبانى فى جنوب غرب الصين، أمس الجمعة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول -فى بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية- اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، معربا عن خالص التعازى لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، تسبب انهيار مبنى في جنوب غرب الصين، الجمعة، بمصرع ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالصين "سي.سي.تي.في" إن مبنى يضم مطعما في تشونجتشينج بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وأضافت "سى.سى.تى.فى" يوم السبت، إن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة توفى منهم 16.

وبيّنت أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث، حسبما نقلت "رويترز".