اعرف قمية اشتراك من انتهت خدمته قبل سن التقاعد للحصول على خدمات التأمين الصحى

كتب مدحت وهبة





- يستطيع المواطن الذى ترك العمل لأى سبب وما زال فى سن العمل الحصول على مزايا أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، توفير كافة خدمات الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد، وذلك جاء استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم، وهم فى سن العمل، ويمكنهم بأى وقت إيجاد فرص عمل أخرى، وأصبحوا بلا غطاء صحى.- يستطيع المواطن الذى ترك العمل لأى سبب وما زال فى سن العمل الحصول على مزايا التأمين الصحى ، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

- يقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأمينى وقيمتها حاليا 56 جنيها شهريا.

- الاشتراك والتجديد سنويا، ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحى، والتى تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التى تقدمها منظومة التأمين الصحي.

- لأول مرة يجرى توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد، وذلك حماية لهم من أية أخطار صحية.

- فى حال عودة المواطن إلى سوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتى التأمين الصحى والاجتماعى، ويتم السداد من جهة عمله.

- جرى اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعى بمنظومة التأمين الصحى ويمكنهم الحصول على بطاقات التأمين الصحى بعد تقديم برنت تأمينى إلى مكتب التأمين الصحى التابع له.