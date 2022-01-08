اعرف خريطة قطع الكهرباء 5 ساعات يوميًا بحى غرب المنصورة ابتداءً من اليوم

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي، لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، ابتداء من اليوم السبت الموافق 8 يناير حتى الخميس الموافق 13 يناير، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وسيفصل يوم السبت الموافق 8/1/2022 التيار الكهربائى بمحولات الابنية التعليمية، ومدرسة الزراعة، وعمر بن عبد العزيز، وكشك عاشور لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة شارع الجلاء، وشارع سيد سليم، كما سيتم يوم الأحد الموافق 9/1/2022 فصل التيار الكهربائى بمحولات برج المير، صلاح شلبى، درويش بالسلخانة، توفيق خطاب لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة شارع محمود شاهين من سكة سندوب، وسيتم يوم الاثنين الموافق 10/1/2022 فصل التيار الكهربائى بمحولات محمود جاب الله، إسلام وحسن البنا، سلوى شحاتة، مصطفى عمار لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة ميدان مشعل، وأول شارع الجلاء.

أما عن يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022سيجرى فصل التيار الكهربائى بمحولات ناصر الشرقاوى، حجرة المكرونة، عصام نور الدين، منى القاضى، مساكن الجلاء لإجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة شارع الجلاء، وفى يوم الأربعاء 12/1/2022 سيجرى فصل التيار الكهربائى بمحولات عبد القادر عبد الله، مساكن السلخانة، كشك السلخانة لإجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة السلخانة، وسيجرى يوم الخميس الموافق 13/1/2022 فصل التيار الكهربائي بمحولات محمود شقوير، القويسنى، عباس موافى لإجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة منطقة ميدان الشيخ حسانين امتداد السلخانة.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة.