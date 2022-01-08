استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و261 ألفا و39 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و813 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و843 ألفا و621 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 233 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 33 ألفا و877 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 103 آلاف و390 إصابة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 3 آلاف و510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 661 ألفا و15 حالة إصابة، حسبما أفادت وكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 54 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5 آلاف و986 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و783 ألفا و331 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و644 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 26 ألفا و458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و936 ألفا و875 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 265 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 52 ألفا و135 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /فيل ستار/ الفلبينية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و302 حالات، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 1345 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و302 ألف و486 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و962، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 185 ألفا و677 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2816 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و972 حالة، بإجمالي وفيات 1488.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 101 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و444.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 531 ألفا و801 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و288 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "إليفن ميانمار" المحلية.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2070 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 393 ألفا و550 حالة إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 956 ألفا و32 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و156 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و713 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و999 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمن برس/ الأرمينية.

وفي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 55 ألفا و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و268 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و473 ألفا و884 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 113 ألفا و900 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5524 حالة إصابة جديدة بكوفيد و96 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 781 ألفا و49 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و471 حالة حتى الآن.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 860 ألفا و832 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و933 حالة وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية.

وفي بولندا، سجلت البلاد 10 آلاف و900 إصابة و292 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و202 ألفا و90 حالة والوفيات إلى 99 ألفا و720 شخصا.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و699 ألفا و663 والوفيات إلى 97 ألفا و164 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و508 آلاف و451 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 78 ألفا و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 858 ألفا و847 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2336 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /سيدني مورنينج هيرالد/ الأسترالية.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 آلاف و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و524 ألفا و171 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 36 ألفا و558 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بليسك/ التشيكية.

وفي البرازيل، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 63 ألفا و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 حالة وفاة ناجمة عنه، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 22 مليونا و450 ألفا و222 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 619 ألفا و822 حالة وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 28 ألفا و23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و831 ألفا و18 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 168 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 300 ألفا و101 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /دياريو دي يا كتاين/ المكسيكية.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا و119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 652 ألفا و819 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و888 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /إيربول/ المحلية.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 16 ألفا و568 إصابة و796 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 10 ملايين و634 ألفا و603 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 315 ألفا و400 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وسجلت اليابان 5973 إصابة ووفاة شخصين بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 749 ألفا و530 مصابا والوفيات إلى 18 ألفا و 400 حالة.

وسجلت ليتوانيا 3317 إصابة ووفاة 16 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 539 ألفا و 771 مصابا والوفيات إلى 7524 حالة.

وسجلت هندوراس 371 إصابة ووفاة شخصين بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 381 ألفا و254 مصابا والوفيات إلى 10 آلاف و444 حالة.

وسجلت إستونيا 1648 إصابة ووفاة 3 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 251 ألفا و239 مصابا والوفيات إلى 1954 حالة.

وفي ليختنشتاين، سجلت السلطات الصحية 61 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6591 إصابات ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 71 شخصا.

وسجلت كمبوديا 27 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفا و591 إصابة ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3015 حالة.

وسجلت سلوفينيا 4469 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487 ألفا و437 مصابا والوفيات إلى 5650 حالة.

فيما سجلت النمسا 7405 إصابات ووفاة 14 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و329 ألفا و130 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و844 حالة.

وسجلت بوروندي 1171 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و722 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 38 شخصا.