إيقاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف عن العمل 3 أشهر

بنى سويف هانى فتحى

قررت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، إيقاف إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، عن العمل، 3 أشهر، وفتحت وزارة التضامن الاجتماعى تحقيقا موسعا حول واقعة دار أيتام يمتلكها محمد الأمين ببنى سويف، مع المسئولين داخل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.