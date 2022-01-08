إعادة فتاة المرج المتغيبة لأحضان أسرتها

محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته "طالبة بالمرحلة الثانوية" عن المسكن بتاريخ 1يناير الجارى.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لمكان المتغيبة وتم إعادتها لأهليتها وتسليمها لوالدها وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لوجود خلافات بينها وبين أهليتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.