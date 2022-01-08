اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 01:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إعادة فتاة المرج المتغيبة لأحضان أسرتها

السبت، 08 يناير 2022 01:10 ص
إعادة فتاة المرج المتغيبة لأحضان أسرتها الشرطة
محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بالقاهرة.

 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة. 
 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته "طالبة بالمرحلة الثانوية" عن المسكن بتاريخ 1يناير الجارى.
 
 
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لمكان المتغيبة وتم إعادتها لأهليتها وتسليمها لوالدها وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لوجود خلافات بينها وبين أهليتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء

اختفاء فتاة

المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة