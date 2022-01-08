إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكرباص، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة مباركه نظير حسن، 40 عاما، ودينا ماهر عطيتو 19 عاما، وإبراهيم عبد الرؤوف ابراهيم، 3 أعوام، ومحمد علي عبد الرؤوف، 7 أشهر ،وعلي عبد الرؤوف، 27 عاما، و عماد محمود بدران، 27 عاما، وسمرة فاوي ابو زيد، 42 عاما، ووردة فاوي أبو زيد، 35 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى.