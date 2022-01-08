إصابة 5 أشخاص بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص باختناقات وحروق متنوعة بالجسد، وذلك إثر إنفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية شبرا العنب بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بقرية شبرا العنب بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإختناقات وحروق متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.