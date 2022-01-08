كتب محمد جمال

أعلن البلاط الملكى فى السويد اليوم /السبت/ إصابة ولية العهد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد البلاط الملكى - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - بأن ولية العهد تعاني من أعراض نزلة برد، مشيرا إلى أنها تلقت اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل وتم عزلها مع عائلتها في المنزل.

يذكرأن، أعلنت وسائل إعلام سويدية، إصابة الملك كارل السادس عشر غوستاف، والملكة سيلفيا بفيروس كورونا.

وقال القصر الملكي في بيان ، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة ويشعران بصحة جيدة فى ظل الظروف".

وفي وقت سابق، بدأت الأسرة الملكية فى السويد إطلاق مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، حيث احتفلت الأميرة السويدية مادلين، بنشر صورة رسمية جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، لتهنئة الشعب السويدى ومتابعيها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، والعام الجديد.

وظهرت الأميرة مادلين وزوجها وأطفالهما الثلاثة، يرتدون أزياء أنيقة تتناسب مع فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر فى خلفية الصورة شجرة الكريسماس، وعلقت الأميرة مادلين على الصورة التى نشرتها عبر إنستجرام "نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد، كل التوفيق فى عام 2022".