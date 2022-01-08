اليوم السابع
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إصابة طالبين باختناق بسبب تسرب غاز داخل شقة ببنى سويف

السبت، 08 يناير 2022 11:11 م
إصابة طالبين باختناق بسبب تسرب غاز داخل شقة ببنى سويف مستشفى بنى سويف التخصصى
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب طالبان باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل مساء اليوم السبت. تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، شرطة النجدة يفيد إصابة باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من أحمد.ض.ح، 20 عاما، وعمر س.ر 20 عاما، يقيمان محافظة المنيا، مصابين باختناق من جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل مسكن طلاب خاص فى شرق النيل. جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وإنعاش للقلب داخل الاستقبال، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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