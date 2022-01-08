إزالة 11 حالة تعد وإغلاق 8 ورش صناعية ورفع 193 حالة إشغال بمراكز البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1900 متر بنطاق 6 مراكز، وتضمنت الحملات الرقابية إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 920 م عباره عن قواعد خرسانية وشدات خشبية بنطاق مدينة أبو حمص وقرية دمسنا.

وكذلك إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 562 م بنطاق قرية فرهاش وكفر الواق بحوش عيسى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض.

كما أسفرت الحملات عن فك شده خشبيه على مساحة 150 م خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بادفينا برشيد، وإزالة حالة تعدى بمساحة 120 م بنطاق جمعية الخليج التابعة لقرية سيدي عقبة بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض.

وتضمنت الحملات الرقابية ايضا إزالة حالة تعدي بمساحة 100 م بقرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن شدة خشبية، وإزالة حالة تعدي في المهد على مساحة 48 متر عباره عن بناء أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض بنطاق الوحدة المحلية لقرية البريجات بكوم حمادة.

وفي سياق متصل، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، موجها بتكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 153 حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتحرك بدمنهور بنطاق شوارع (المحطة - الروضه - الكوبرى العلوي - الجمهوريه - ابو الريش - القلعة - أرض امون - دمنهور الجديدة - افلاقة)

و تحرير 4 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ومصادر 2 شيشه بكوم حمادة .

كما أسفرت الحملات أيضا عن غلق 8 ورش برشيد لعدم تطبيق مواعيد الغلق خلال المرور بمناطق ( خلف المستشفى - قطقط - الجزيره - ابو الريش - نادى المعلمين - العفيرى)، ورفع 40 حالة إشغال طريق مخالفه بنطاق الشوارع والميادين بالدلنجات.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابات المختصة .