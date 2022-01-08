أول صور لحادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام بجنوب سيناء

فريق المحافظات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى صور من حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي "الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي"، والذى أسفر عن مصرع 17 شخصا وأصيب 17 آخرين.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء ، بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجها إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص.

أسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 17 آخرين، وانتقل إلى موقع الحادث 17 سيارة إسعاف وجار نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث، وتوجه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة إلى موقع الحادث ورئيس مدينة الطور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجار متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن عدد الوفيات 17 شخصا والمصابين 17، مشيرا إلى أنه يخضع المصابين للعلاج في مستشفي الزهراء وتم تحويل 7 مصابين لمستشفي ابورديس.



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (3)



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (4)



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (5)



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (6)



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (7)



صور لحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، (8)