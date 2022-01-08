أمطار ورياح وأتربة وانخفاض بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت، حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- السبت 8 يناير :

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة على فترات متقطعة

- الأحد 9 يناير :

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على شرم الشيخ والغردقة ودهب وكاترين ورأس غارب على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الاثنين 10 يناير :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

- الثلاثاء 11 يناير:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 12 يناير :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 13 يناير :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.