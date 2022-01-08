اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا والسويد تبحثان المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

السبت، 08 يناير 2022 01:10 م
أمريكا والسويد تبحثان المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن
أ ش أ

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بحثت الولايات المتحدة والسويد المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.


جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.


وأكد الجانبان - بحسب البيان - التزامهما المستمر بمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك البناء على الجهود لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز الديمقراطية.


ومن جانبها، شكرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، وزيرة خارجية السويدية على توليها منصب الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وناقشتا التعاون الثنائي المستمر.


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