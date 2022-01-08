اليوم السابع
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أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت.. كيلو الكندوز 140 جنيها

السبت، 08 يناير 2022 04:00 ص
أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت.. كيلو الكندوز 140 جنيها لحوم
كتب إسلام سعيد

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قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم تتفاوت في الأسواق المحلية، من منطقة إلى أخرى، وكذلك على حسب نوع وقطعية اللحوم، مشيراً إلى أن  سعر الكندوز لا يزال في متوسط  140 إلى 165 جنيهًا للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيهًا، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيهًا.
 
أضاف "عبد الباسط"، في تصريحات خاصة، أن سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-165 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيهٍا للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيهًا للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلي  130 جنيها للكيلو.
 
وتحرص الحكومة على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.
 
وشهدنا الشهر الماضي ارتفاعا فى أسعار اللحوم الضأن، ليبدأ من 140 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.
 
 
 
 

سعر اللحوم

أسعار اللحوم

اللحوم اليوم

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