اليوم السابع
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أسرة ضحايا مركب كفر الشيخ الغارق تتعرف على الجثامين.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 09:00 م
أسرة ضحايا مركب كفر الشيخ الغارق تتعرف على الجثامين.. فيديو مركب كفر الشيخ الغارق
كفر الشيخ محمد سليمان

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تعرفت أسرة ضحايا مركب كفر الشيخ، الغارق فى البحر الأبيض المتوسط بين محافظتى دمياط وبور سعيد، على جثامين إثنين من الضحايا، تم انتشال الجثامين من شرق بور سعيد، عصر اليوم.

 

قال مجدى مرعى، رئيس اتحاد صيادى كفر الشيخ، إن الصيادين الذين عثر عليهما اليوم، تمكن أهليتهم من التعرف عليهما، وتبين أنهم إثنين من ضمن 4 أشقاء غارقين.

 

وأضاف مرعى أن الجثمانين لشخص يدعى إبراهيم أحمد الجمال، وشقيقة محمد أحمد الجمال، أون هناك جهود مكثفة فى أعمال البحث داخل البحر الأبيض المتوسط من أجل انتشال باقى الجثامين، حيث لايزال مفقود 4 صيادين كانوا على نفس المركب.

 

كان محمد شرابى، شيخ صيادين برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أعلن فى وقت سابق عن غرق مركب صيد يدعى سيدنا الحسين، وذلك بالبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من منطقة حجر أبو الروس فى المنطقة بين محافظة دمياط ومحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هناك انفجارا لأنبوبة غاز كان بها تسريب فى أحد عنابر المركب هى التى تسببت فى الحادث.

 

وأكد شيخ صيادى برج البرلس، أن الصيادين المفقودين، جميعهم من أسرة واحدة وهم: رمضان محمد حسن الجمال، وأشقاؤه إبراهيم، والسيد، ومحمد، وزوج شقيقتهم حمادة بكرى، وابن خالتهم يوسف عبد ربه قاسم، بينما تم إنقاذ عمر شعبان عبد ربه البيطانى، على حسن الجمال، شقيق مالك المركب الغارق، ونجله حسن على حسن الجمال.


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