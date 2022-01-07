اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

2645 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 07 يناير 2022 06:02 م
2645 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا في الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الجمعة، تسجيل 2645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 428 ألفا و100 حالة.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند - في بيان اليوم - إنه تم تسجيل 247 حالة شفاء من فيروس "كورونا"؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412 ألفا و996 حالة.. موضحا أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الماضية.


وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 12 ألفا و635 حالة.


كورونا في الكويت

الكويت

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة