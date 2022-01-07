2 % من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

كتب محمد صبحى

حدد القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مصادر تمويل الصندوق، وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل موارد موازنة الصندوق بحسب نصوص القانون:

1- موازنة الصندوق تأتى من نسبة 2% سنويا من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والاهلية

2- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق

3- يفرض لصالح الصندوق 5 % من موازنة الجامعات الخاصة والأهلية عند إنشاءها وتشغيلها أول مرة .

4- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من الدولة

5- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير

6- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية او الابتكارية التى يمولها الصندوق

7- 10 جنيهات تسدد مع الرسوم الدراسية سنويا لكل طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالى

8- نسبة 1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

9- ما يمكن للصندوق الحصول عليه من تبرعات ودعم من البنوك والشركات والمجتمع المدنى .

10- عائد استثمار أموال الصندوق