اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

2 % من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

الجمعة، 07 يناير 2022 11:00 م
2 % من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مصادر تمويل الصندوق، وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل موارد موازنة الصندوق بحسب نصوص القانون: 
 
1- موازنة الصندوق تأتى من نسبة 2% سنويا من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والاهلية
 
2- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق
 
3- يفرض لصالح الصندوق 5 % من موازنة الجامعات الخاصة والأهلية  عند إنشاءها وتشغيلها أول مرة .
 
4- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من الدولة
 
5- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير
 
6- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية او الابتكارية التى يمولها الصندوق
 
7- 10 جنيهات تسدد مع الرسوم الدراسية سنويا لكل طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالى 
 
8- نسبة 1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
 
9-  ما يمكن للصندوق الحصول عليه من تبرعات ودعم من البنوك والشركات والمجتمع المدنى .
 
10- عائد استثمار أموال الصندوق

التعليم العالى

اخبار مصر

البحث العلمى

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة