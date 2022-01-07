100 لوحة فنية للأطفال الموهوبين بسوهاج تجسد "حياة كريمة".. صور

سوهاج - محمود مقبول

الأطفال هم شباب المستقبل وحب الوطن هو القيمة الإيجابية الأعلى والأسمى التى نبحث عنها، والتى يجب أن تزرع ويؤسس لها في النفوس منذ الصغر، من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن مع كل ما يواجه من أخطار تحدق به، وأعداء يتربصون له. ومبادرة حياة كريمة إحدى أهم المبادرات الإنسانية والوطنية في جمهورية مصر العربية.

محافظة سوهاج، ممثلة في قصر ثقافة سوهاج، اتبعت طريقة جديدة لغرس روح الولاء والانتماء بين الأطفال من رواد القصر، حيث خصصت لهم قطاعا مهما أطلعت عليه اسم "الموهوبين" من خلال هذا القطاع تم عمل رحلات للأطفال داخل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قام الأطفال من خلال تلك الزيارات بعمل لوحات فنية من خلال رسومات لتلك المشروعات التي تمت زيارتها ضمت أكثر من 100 لوحة فنية، عبّر خلالها الأطفال عن روح الولاء والانتماء، وهو أول معرض فن تشكيلى يرصد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمشاركة 25 عارضا.

حياة كريمة ترسم البهجة وترسم ملامح جديدة لحب الوطن من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى طرقت أبواب 181 قرية على مستوى المحافظة بتكلفة زادت عن 45 مليار جنيه، ونرصد فيما يلى إبداعات الأطفال من خلال رسومات بأناملهم الصغيرة فى قصر ثقافة سوهاج.



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (1)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (2)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (3)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (4)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (5)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (6)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (7)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (8)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (9)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (10)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (11)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (12)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (13)



100 لوحه فنية ترسم حب الوطن بمبادرة حياة كريمة (14)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (3)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (4)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (8)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (11)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (12)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (13)



المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (15)