اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 08:08 م
أكرم القصاص
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وزير فلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم مشروعات البنية التحتية في الضفة وغزة

الجمعة، 07 يناير 2022 06:54 م
وزير فلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم مشروعات البنية التحتية في الضفة وغزة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، بتوقيع الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية مذكرة تفاهم بقيمة 9 ملايين يورو؛ لدعم المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة .


وقال العسيلي ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة: إن " أي دعم خارجي لمشاريع اقتصادية سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل، لكن ما زالت هناك حاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية ".


وطالب وزير الاقتصاد الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعداته المالية لصالح مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.


يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية وكان قدم منذ عام 2007 مساعدات مالية بمعدل 500 مليون يورو سنويا.


فلسطين

الاتحاد الأوروبي

البنية التحتية

الضفة وغزة

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