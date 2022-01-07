وزير خارجية لاتفيا: الناتو مستعد للحوار مع روسيا ولكن ليس على حساب مبادئنا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إن الناتو مستعد للحوار مع روسيا ولكن ليس على حساب مبادئنا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من ناحية أخرى طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، بأن تكون أوروبا "طرفاً في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا".