وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندى تدعيم العلاقات الثنائية فى جميع المجالات

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيًا، من نظيره وزير خارجية الهند "د. سوبرامانيام جايشانكار"؛ لتهنأته بحلول العام الميلادي الجديد.



وبحث الجانبان مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.