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وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم مسجد الأربعين بالمنصورة

الجمعة، 07 يناير 2022 07:00 ص
وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم مسجد الأربعين بالمنصورة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدقهلية - شريف الديب

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تستقبل قرية سلكا بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عددا من كبار المسئولين لإعادة افتتاح مسجد الأربعين بالقرية، وذلك بعد إعادة تجديده بالكامل.
 
ومن المقرر أن يشهد إعادة افتتاح المسجد، آداء صلاة الجمعة به كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وحشد كبير من المسئولين والرياضيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
 
ومن المقرر أن يتم نقل شعائر صلاة الجمعة عبر القنوات الفضائية وأثير إذاعة القرآن الكريم، وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد كلف الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة، حيث يدور موضوع خطبة الجمعة حول "العمل شرف"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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