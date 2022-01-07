اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تؤكد توافق جميع أعضاء الناتو للرد على أى اعتداء روسى على أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 06:26 م
واشنطن تؤكد توافق جميع أعضاء الناتو للرد على أى اعتداء روسى على أوكرانيا البيت الأبيض -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك توافق بين جميع أعضاء الناتو للرد على أى اعتداء روسي على أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بأن تكون أوروبا "طرفاً في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا".

 
وفي تصريحات تسبق محادثات أمنية حاسمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، قالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه "مهما كان الحل، يجب إشراك أوروبا".

 


الناتو

روسيا

اوكرانيا

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دبلوماسية أمريكية فى جولة أوروبية لتنسيق الجهود فى مواجهة الحشد الروسى ضد أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 02:47 م

المفوضية الأوروبية تطالب بإشراك أوروبا في أي محادثات بشأن أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 02:32 م

أمريكا والناتو يجددان مخاوفهما حيال الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 12:55 م

وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا الوضع فى أوكرانيا

الخميس، 06 يناير 2022 09:30 ص

الاتحاد الأوروبى: نمر بلحظات حرجة بشأن الوضع حول أوكرانيا

الخميس، 06 يناير 2022 04:20 ص

وزير خارجية أمريكا: الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا تحدى حقيقى للأمن فى أوروبا

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة