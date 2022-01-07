واشنطن تؤكد توافق جميع أعضاء الناتو للرد على أى اعتداء روسى على أوكرانيا

كتب أحمد عبد الرحمن

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك توافق بين جميع أعضاء الناتو للرد على أى اعتداء روسي على أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بأن تكون أوروبا "طرفاً في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا".