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نقلة تنموية كبيرة.. "اليوم السابع" فى جولة داخل مصانع كيما أسوان (فيديو)

الجمعة، 07 يناير 2022 06:15 ص
نقلة تنموية كبيرة.. "اليوم السابع" فى جولة داخل مصانع كيما أسوان (فيديو) اليوم السابع فى مصنع كيما أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أجرى تليفزيون اليوم السابع جولة من خلال بث مباشر داخل مصنع كيما أسوان الجديد، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسعات الجديدة وأعمال التطوير به ليصبح نقله تنموية كبيرة فى عالم إنتاج أسمدة "الأمونيا – واليوريا"، ويساهم المصنع فى فتح مجال التصدير للأسواق الأفريقية والعالمية.

وقال الدكتور مهندس حجازى محمد، مدير عام مصانع الأمونيا والمرافق بمصانع كيما، إن المشروع الجديد يعد انطلاقة جديدة لشركة كيما، كى تعود لسابق عهدها ومجدها، حيث تعد شركة كيما من الشركات الرائدة فى صناعة الأسمدة، تأسست فى عام 1956م، وتم افتتاحها على يد الزعيم والقائد جمال عبد الناصر، طالتها فترة من التهالك والإهمال على مدار ستين عاما؛ نظرا لبعدها عن حقول الغاز الطبيعي، فلم ينلها التطوير وانتظرت فترة طويلة إلى أن أكرم الله محافظة أسوان فى عام 2009 بوصول الغاز الطبيعي، والذى يعد شريان حياة لكيما وجميع محافظات الصعيد والمصانع التى تقع فى مسار خط الغاز الطبيعى.

وأضاف أن الشركة استفادت من خط الغاز الذى وصل لأسوان، وشهد المصنع تطويرا فى عام 2010م، حيث تم تطوير الغلايات فى المصنع القديم للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ثم تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات، لإعادة تطوير وإنشاء مصنع كيما2 الجديد للعمل بالغاز الطبيعي.


مصنع كيما

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اخبار مصر

اليوم السابع بلس

الرؤية والإنجاز

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