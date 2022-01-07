نشوب حريق فى مخبز خاص وامتداده لمحل طيور مجاور بمدينة الضبعة فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

اندلع حريق فى مخبز خاص بمدينة الضبعة، في مطروح، اليوم الجمعة، بعد تسرب غاز البوتاجاز، وامتد الحريق لمحل مجاور لبيع طيور، وأسفر عن احتراق معدات المخبز وكمية من الدقيق، ونفوق عدد من الطيور في المحل المجاور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده للمحلات والمباني المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغاً باندلاع حريق في مخبز خاص بمنطقة السوق وسط مدينة الضبعة، فتم إخطار الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء، وإبلاغ شركة الكهرباء ومجلس مدينة الضبعة لاتخاذ اللازم، وتم إخماد الحريق، الذي أسفر عن احتراق 2 خط إنتاج خبز ووجود 10 اسطوانات غاز بوتاجاز، من بينهم 2 مشتعلين بسبب تسرب الغاز منهما، وتم السيطرة على التسرب وإخماد النيران، وإبعاد 8 أسطوانات أخرى مابين فارغة ومعبأة.

وأفادت المعاينة الأولية، أن مساحة المحل حوالي 10متر × 20 متر، وأنه بدون ترخيص، والخسائر عبارة عن تلف 2 خط إنتاج بالمخبز ونفوق بعض الطيور واحتراق 2 مولد كهرباء 5 كيلووات وحوالي 2 طن دقيق كانت داخل المخبز، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينات والفحص والتحريات، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.