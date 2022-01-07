نشر فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس بالتزامن مع عيد الميلاد فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ، جهود الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس وعدد من الميادين العامة بأسوان، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقتها وزارة الصحة .

وتفقد الدكتور إيهاب، مساء اليوم نشاط الفرق المتواجدة بكنيسة مطرانية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان ، كما أوضح أنه تلك الفرق تقوم بتسجيل المواطنين وتطعيمهم ، بالإضافة لأعمال المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوي وأمراض ضغط والسكر ، ومجهودات فرق التواصل المجتمعي في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية.

يأتى ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.



فرق تطعيم كورونا



فرق تطعيم كورونا



فرق تطعيم كورونا