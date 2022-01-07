نائب محافظ أسيوط يزور إيبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية والإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

هيثم البدري

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نائبه المهندس عمرو عبد العال، لزيارة ايبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق والانجيلية الأولى لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمراة بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور عيد محمد وكيل مديرية الاوقاف باسيوط والشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة بمديرية الاوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي .

وبدأ نائب محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد ، واستكمل نائب المحافظ ومرافقوه جولتهم بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط " مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كما قدم التهاني لقيادات وشعب الكنيسة، ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الارثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف ايبارشية القوصية بمناسبة العيد ،مصافحًا الأهالي والاطفال الذين حرصوا على حضور القداس .

ونقل المهندس عمرو عبد العال، تهنئة المحافظ لجميع اساقفة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكدًا قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع أقباط مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

وعبر الانبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط عن سعادته بزيارة نائب المحافظ والسكرتير المساعد للمحافظة وقيادات المحافظة للكنيسة وتقديم التهانى بمناسبة العيد موجهاً رسالة شكر وتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة " حياة كريمة " والتى غيرت وجه الريف المصرى ووفرت حياة كريمة للمواطنين بالقرى والنجوع مؤكدا وقوف الشعب المصرى بكافة طوائفه خلفه لاستكمال مسيرة التنمية فى البلاد ، كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط على تهنئته بالعيد وحرصه الدائم على مشاركتهم جميع الاعياد والاحتفالات .

ووجه الأنبا توماس أسقف القوصية – خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة – رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة معبراً عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الامنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

واختمم نائب محافظ أسيوط زيارته للكنائس والايبارشيات في اليوم الأول للتهنئة بالعيد بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط والتي بدأها بترديد السلام الوطني بمشاركة قيادات وشعب الكنيسة ثم التقى بالقس باسم عدلى راعى الكنيسة والشيخ صموئيل باقى صدقة عضو المجلس الانجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر ، مقدماً لهم التهنئة بالعيد وصافح الشباب والأهالي ، معبراً عن سعادته لتواجده فى تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

كان محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فضلا عن تكليفه لنائبه ولقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بزيارة الكنائس والايبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد.