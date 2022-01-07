من السوق للمائدة.. شاهد رحلة سمك السردين وطريقة إعداد أشهى وجباته فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم "تليفزيون اليوم السابع" من داخل سوق السمك بالعريش، تقريرا يوضح مراحل من رحلة صيد سمك السردين ووصوله للسوق وانتقاله للبيوت وأشهر الطرق التى ينفرد بها أهل سيناء لتجهيزه لوجبات شهية من السردين.

وقدم الخبير الطهوى عبدالعزيز الغالى، وصف لرحلة سمك السردين والتى تستقر فى مياه البحر المتوسط ومنها يتم صيده فى شهر يناير من كل عام، بطرق مختلفة أهمها الصيد على ضوء القمر وجلب كل صياد الملايين من حبات الأسماك الصغيرة.

وأوضح الفوائد الغذائية والصحية لسمك السردين، وما يمتاز به من فوائد يجهلها الكثيرين، التى تعد بحسب قوله من أهم مصادر "الأوميجا 3 " ، ومشيرا إلى أن سمك السردين فى موسمه يتميز بكثرته وأن سعره فى متناول الجميع حتى انه يعتبر وجبة شعبية للجميع، كما انه موسم اقتصادى ينتظره تجار السمك كل عام.

وأهدى الخبير الطهوى متابعى اليوم السابع طرق عملية قام بها لكيفية إعداد وجبات شهية يتميز بها أهل سيناء من سمك السردين، لافتا إلى أن هذه الطرق سهلة وتضيف لوجبة السمك مذاق وتميز وتزين المائدة خصوصا لأصحاب الذوق فى تناول الأسماك الشهية الطازجة.

السردين من البحر المتوسط



تجهيز طبق سردين



توفر السردين فى سوق العريش



سمك السردين



شراء الاسماك من سوق العريش_1



عبدالعزيز الغالى