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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على "حل سلمي" للأزمة في كازاخستان

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على "حل سلمي" للأزمة في كازاخستان تظاهرات كازاخستان
روسيا اليوم

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حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، كل الأطراف في كازاخستان على البحث عن "حل سلمي" للأزمة التي تشهدها البلاد.

ودعت باشليه، في بيان أصدرته اليوم الخميس، "كل الأطراف، بما في ذلك قوات الأمن والمحتجين وغيرهم، للامتناع عن العنف والبحث عن حل سلمي للخلافات".  

وأردفت: "ينص القانون الدولي بشكل واضح على أنه من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير بحرية. في الوقت نفسه، يجب على المتظاهرين عدم اللجوء إلى العنف ضد الآخرين بغض النظر عن غضبهم أو استيائهم".

ودعت باشيليه إلى الإفراج عن المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير.


كازاخستان

روسيا

باشيليه

حل سلمى

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