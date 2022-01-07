معلمة الدقهلية بعد طلاقها: حياتى اتحولت لجحيم بسبب مقطع الفيديو

الدقهليه شريف الديب

أكدت آية يوسف والمعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، أن زوجها طلقها عقب واقعة انتشار الفيديو.



وقالت في تصريح لـ"اليوم السابع، أنا أدمرت فعليا بعد أن تحولت حياتي لجحيم بسبب مقطع فيديو فى رحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة، وأسرهم بدون طلبة، وأكدت أن أسرتها قاطعتها أيضا بعد هذا الفيديو، بسبب شخص مريض نفسي.

وقالت: كان معي أبنائي الثلاثة لأن الرحلة كانت عائلات، وكل شخص كان موجودا كان معه أسرته، مضيفة "حياتي تحولت إلى جحيم عقب ذلك الفيديو، ومفيش حد هيرتاح إلا لما أموت نفسي".



التقى "اليوم السابع" بالدكتور وائل نجيب مدير التعليم الثانوي العام بإدارة غرب المنصورة التعليمية، والذي أوضح تفاصيل مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه مجموعة من المعلمين وهم يشاركون فى وصلة رقص على مركب نيلي، أثناء تواجدهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.



وقال الدكتور وائل نجيب لـ"اليوم السابع"، إن الرحلة التي شهدتها الواقعة وقعت أحداثها منذ ما يقرب الشهر، وكانت ضمن برنامج الرحلات التي تنظمها نقابة المعلمين أول المنصورة بصورة دورية لمعلميها، حيث تضمن برنامج الرحلة زيارة عدة مناطق منها الأهرامات والحسين وشارع المعز وإحدى المولات ورحلة نيلية، مشيرا إلى أن الرحلة كانت يوما ترفيهيا اعتياديا للمعلمين وأسرهم فقط، خالية تماما من الطلاب.



وتابع أن المركب بطبيعته ينطلق في رحلته النيلية برفقة 200 شخص، ووقتها حضر من المعلمين والمنسقين 150 شخصا، والـ50 الآخرين كانوا من المواطنين العاديين، مضيفا أن إثناء الرحلة قام قائد المركب بتشغيل الأغاني وبدأ يشجع الحضور بالتصفيق والتفاعل مع الموسيقى، وحينها تشارك عددا منهم ومن المواطنين العاديين الرقص والتصفيق ومنهما السيدة الفاضلة التي ظهرت بالفيديو وهي منسقة تعمل بالعمل التطوعي منذ ثلاث سنوات وليست معلمة كما قيل عنها، وحينها قام أحد الأشخاص بتصوير ذلك المشهد بالتحديد مسلطا الضوء عليه وكأنه قصد تصيد خطأ ما، وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء ومهين للسادة المعلمين، بعد مرور شهر من الرحلة لأسباب غير معروفة.



جدير بالذكر أن على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، كان قد تلقى شكوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة فى وصلة رقص مع إحدى المعلمات التى تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية، أثناء تواجدهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.



وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية إلى النيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشئون القانونية بالمديرية.