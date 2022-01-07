اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 06:34 ص
أكرم القصاص
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معرض "E3" لألعاب الفيديو لن يستقبل جمهوره بسبب كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 06:00 ص
معرض "E3" لألعاب الفيديو لن يستقبل جمهوره بسبب كورونا لقاح كوفيد-١٩ (كورونا) - صورة أرشيفية
وكالات

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قال منظمو معرض الترفيه الإلكتروني "E3"، وهو حدث عالمي شهير لألعاب الفيديو والتكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر، إنه لن يقام بالحضور الشخصي للجمهور هذا العام وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وينضم المعرض إلى قائمة من الفعاليات التي تقرر اختتامها مبكراً أو إلغاؤها أو تأجيلها في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أحدثها معرض سي.إي.إس للتكنولوجيا والأجهزة وحفل جوائز جرامي الموسيقية ومهرجان صندانس السينمائي.

وقالت جمعية برمجيات الترفيه التي تدير معرض "E3" في بيان "نظراً للمخاطر الصحية المستمرة المحيطة بكوفيد-19، وتأثيرها المحتمل على سلامة العارضين والجمهور، لن يقام (إي 3) بحضور الجمهور شخصياً في 2022".


كورونا

E 3

اى ٣

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