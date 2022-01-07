مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين شقيقين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور 30 يونيو بالقرب من كوبرى الكسارة بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ى ر أ 4283"، بمحور 30 يونيو بالقرب من كوبرى الكسارة بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من محافظة أسيوط، وتم نقلهم لمستشفي أبو خليفة للطوارئ وتوفى أحدهم فور وصوله المستشفى.

وقال مصدر طبى إن المتوفي هو حمادة جمال عبد الله، عامًا من أسيوط، أصيب بكسر بعظام الوجه بتجويف العين اليسرى وغيبوبة واشتباه نزيف داخلي بالرأس واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وتوفي فور وصوله المستشفى، كما أصيب عمرو حسين عثمان، 34 عامًا من أسيوط مصاب باشتباه بخلع بالكتف الأيسر وجرح 5 سم بالرأس وكدمات بالجسم، وشقيقه عيد حسين عثمان، 19 عامًا من أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 8 سم في فروة الرأس وجرح متهتك بالفك السفلى من الجانب الأيسر واشتباه كسر بالساق اليسرى.