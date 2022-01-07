مستوطنون إسرائيليون مسلحون يهاجمون قرية فى الخليل

رام الله (أ ش أ)

هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون، مساء الجمعة، قرية سوسيا فى مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال فؤاد العمور، وهو أحد الناشطين فى لجان الحماية بجنوب الخليل، فى تصريح صحفي، إن مجموعة مسلحة من مستوطنة "سوسيا" المقامة عنوة على أراضى المواطنين فى منطقة المسافر، هاجموا قرية سوسيا، وأطلقوا الرصاص باتجاه المنازل، وحاولوا الاعتداء على المواطنين العُزل وعلى النشطاء الفلسطينيين، وشتموهم بألفاظ نابية.

وأضاف أن أهالى القرية وعدد من النشطاء فى لجان الحماية تصدوا للمستوطنين، ومنعوهم من دخول القرية.

وتتعرض قرية سوسيا، التى يسكنها ما يزيد على 500 شخص، منذ سنوات طويلة لعملية تهجير قسرى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، حيث أقام الاحتلال عام 1983 مستوطنة "سوسيا" على جزء كبير من أراضى القرية، وفى عام 1986 تم تهجير سكان القرية قسرًا بعد ان أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا أعلنت بموجبه أراضى القرية "حديقة وطنية ومتنزه" ومنعت الفلسطينيين من دخولها.