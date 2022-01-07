مستشفى سوهاج الجامعى تجرى 21 جراحة دقيقة بالقلب والصدر خلال أسبوعين

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى بسوهاج أجرى 21 عملية جراحة قلب وصدر متقدمة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك يأتى فى إطار العمليات الكبرى التى تقوم بها المستشفى الجامعى لخدمة أهالى الصعيد، وإجراء عمليات القلب المفتوح الدقيقة، وذلك لتوفير عناء السفر والتعب النفسى للمرضى وذويهم.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن العمليات أجريت لعدد من مرضى القلب والصدر من الكبار والأطفال من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وذكر الدكتور حمدى سعد مدير المستشفي الجامعي، أن العمليات الجراحية شملت 4 حالات قلب مفتوح لترقيع للشرايين التاجية، إلى جانب إجراء 6 عمليات لحالات قلب مفتوح للأطفال، و4 حالات قلب مفتوح لتغيير صمامات بالقلب، بالإضافة إلى 7 حالات جراحة متقدمة بالصدر.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء 5 عمليات لإصلاح أمراض خلقية للأطفال تتراوح أعمارهم من سن 8 شهور حتي 12 سنة، وذلك خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، حيث تم متابعة الحالة الصحية للأطفال بالقسم حتي تم شفاءئهم وعودة البسمه على وجوههم.

وأضاف "عبد الغفار"، أنه يتم عقد لجنة جراحة القلب المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة صباحاً لمناظـرة المرضى لإجراء جراحـات القلـب المفتـوح بـأنواعهـا، من زراعـة الشرايين التاجية، تغيير وإصلاح صمامات القلب، عمليات قلب الأطفال وذلك بمقر القسم بالدور الخامس بمبنى الكلى بالمستشفى الجامعى.