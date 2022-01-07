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محاكمة 17 متهما بـ"أحداث قسم العرب" غدا

الجمعة، 07 يناير 2022 08:00 م
محاكمة 17 متهما بـ"أحداث قسم العرب" غدا المستشار سامى عبد الرحيم ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، غدا السبت، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب"، حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

 

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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