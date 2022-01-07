محافظ مطروح يتفقد تجهيزات وفرش مستشفى برانى لتشغيلها تجريبيا بعد إعادة إنشائها

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيدي براني، أعمال فرش وتجهيز مستشفى برانى المركزي، قبل التشغيل التجريبي استعداداً لافتتاحها، بعد الانتهاء من كافة المباني والمرافق، بأحدث الأجهزة، يرافقه الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، وعدد من مديري المديريات والإدارات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه جارِ تركيب أجهزة الأشعة المقطعية، والعادية، ومقرر الانتهاء منها خلال أسبوعيين، قبل التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية، وعددها 10 عيادات لتوفير الخدمة الطبية، وتضم المستشفى 13 سرير غسيل كلوي و9 حضانات، و10 غرف عناية مركزة و9 غرف عمليات و3 معامل للطفيليات وكيمياء وأبحاث الدم، بالإضافة إلى بنك الدم، و 42 سرير، بالإضافة إلى أسرة الاستقبال، و33 سرير في استراحات الأطباء والتمريض، مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز، وخزان المياه بسعة خزان 360 متر مكعب، والصرف بسعة خزان 300 متر مكعب، وإطلاق التيار الكهربائي و كاميرات مراقبة وغيرها، ومولد الكهرباء سعة 1 ميجا، لتوفير مصدر دائم للكهرباء ، ومولد الأكسجين، مع إمكانية دعمه بمولد لاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.

ووجه محافظ مطروح، للمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح، بالتنسيق مع إدارة الطرق، للانتهاء من تعدية خط تغذية الكهرباء البديل الثاني للمستشفى، مع التأكيد على توفير الشركات المختصة فرص عمل لأبناء المدينة، في وظائف الأمن والنظافة بالمستشفى.