محافظ بنى سويف يزور عددا من الكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة المسيحيين.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بالمحافظة، والتي رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض رجال الدين الإسلامى.





بدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر ،حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس ،الأنبا بولا بدير الانبا بولا،ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس ، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً على أن عيد الميلاد عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وفى الكنيسة الكاثوليكية، قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة العيد ،متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات "الجيزة والفيوم وبني سويف"، ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة.

ورحب نيافة الأنبا توماس عدلي بمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة ، معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد مساء أمس الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



المحافظ يزور اديرة ناصر



جانب من الزيارة



جولة المحافظ



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بالعيد