محافظ الوادى الجديد يتفقد أول مشروع زراعى بنظام الرى المطرى بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أول مشروع للاستثمار الزراعي يعتمد نظام الري المطري لزراعة مختلف المحاصيل بأبو منقار بالفرافرة. و أشاد المحافظ باستخدام الأسلوب الجديد، مؤكدًا على ضرورة الالتفات إلى أنظمة الرى الحديثة التي تقلل الهدر المائي وتحقق أعلى إنتاجية، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وكلّف مديريات الزراعة والري بالمحافظة بإعداد دراسة مقارنة لاستهلاك المياه بين الري بالنظام المطري ونظام الرش، بهدف التحول للنظام الأكثر جدوى. كما وجّه بتنفيذ التجربة بقرية أبو الهول بالفرافرة على مساحة ١٠ أفدنة، مناصفةً بين المحافظة والأهالي تمهيدًا لتعميمها.

ومن المأمول توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة المنفذة لزراعة ٥٠ فدان بأبو منقار ، على أن يكون الإنتاج وقفًا دائمًا لأهالي أبو منقار المستحقين.