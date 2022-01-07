اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 09:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة

الجمعة، 07 يناير 2022 09:04 م
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة احتفالات عيد الميلاد
الدقهلية: شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته كنيسة العذراء مريم بتوريل، و كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة القديمة بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، مضيفاً أنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.
 
وأضاف المحافظ، أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مضيفًا أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.
 
 
 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

تهنئة الاخوة الأقباط

احتفالات الأقباط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة