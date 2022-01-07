محافظ البحيرة: افتتاح 4 مساجد جديدة بـ5 ملايين و370 ألف جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 325 مسجد بتكلفة تجاوزت 440 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد وكامل غطاس - رئيس مدينة دمنهور، بالتزامن مع إفتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار والمحمودية بتكلفه إجمالية بلغت 5 مليون و370 ألف جنيه وتلك المساجد هى :

- مسجد "الرحمن" بقرية سكران بالدلنجات، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 454 م٢ بتكلفة إجمالية 2 مليون و270 ألف جنية .

- مسجد "علي محارب" بقرية أبو شوشة العرقوب بكفر الدوار، جهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 270 م٢ بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

- مسجد "التوحيد" بسيدي شحاتة بكفر الدوار، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 340 م٢ بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

- مسجد "الرحمن" بقرية الزهيري القبلي بالمحمودية، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف (صيانة وترميم) على مساحة 241 م٢ بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "العمل شرف" أن الإسلام قد نظر إلى العمل نظرة تعظيم وتمجيد فهو سبيل الرقي والتقدم والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به إعمار الكون، كما أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالدعوة إلى العمل والجد فيه بإعتباره شرفاً يحفظ للإنسان كرامته .