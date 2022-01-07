محافظ الأقصر يشهد افتتاح مسجد الراضى بعد إحلاله وتجديده .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن تشرف مديرية الأوقاف بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من إحلالها وتجديدها، وهو مسجد الراضى بمدينة الأقصر، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه قد حضر حفل الافتتاح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد خليل العمارى عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وكانت بعنوان العمل شرف وبين فيها فضيلته أن العمل هو ميزان ارتقاء الأمم وبه تتقدم فى كل وقت وحين، مؤكداً على أن العمل النافع بمختلف ميادينه هو دلاله كبرى أن الإنسان يقدر نعم الله تعالى عليه.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الجمعة الماضية، افتتاح 3 مساجد جديدة بمدن القرنة والطود وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن جانبه قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من تشييدها وصيانتها وترميمها هى:- (مساجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد الإمام البخارى بقربة النمسا بمركز ومدينة إسنا - مسجد القرية النموذجية بالقرنه بمركز ومدينة القرنة)، والتى تم إفتتاحها اليوم بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الاقصر وإدارت أوقاف الطود والقرنه والنمسا.



المحافظ خلال فعاليات افتتاح مسجد الراضى



حضور افتتاح مسجد الراضي بمدينة الأقصر



محافظ الأقصر خلال افتتاح مسجد الراضي بعد إحلاله وتجديده



محافظ الأقصر يشهد افتتاح مسجد الراضي بعد إحلاله وتجديده