مجهولون يستهدفون مواقع لقوات البيشمركة بالصواريخ فى العراق

كتب وكالات

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بسقوط 7 صواريخ على نقاط تابعة لقوات البيشمركة فى أطراف محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "7 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على على مواقع أمنية تابعة لقوات البيشمركة فى أطراف اربيل".

وأكد رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال محمد عمر، أنه تم الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية على التعاون والتنسيق لتنفيذ عمليات مشتركة ضد فلول الإرهاب.

وقال الفريق عمر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن اجتماع اليوم جاء مكملا للاجتماعات السابقة بين قيادات البيشمركة وقوات الجيش العراقى ، مضيفا أن العمليات التى يشنها تنظيم داعش الارهابى بدأت تزداد فى المنطقة ولهذا يجب التعاون المشترك للقضاء عليه.

ونفذ تنظيم داعش الإرهابى مؤخرا، عدة اعتداءات طالت قوات البيشمركة وقرى كردية فى محيط إقليم كردستان، وكان آخرها هجمات متكررة على قرية ومواقع تابعة لقوات البيشمركة فى قضاء مخمور راح ضحيتها عدد من العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين.